الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

في دقائق.. حضري سلطة البنجر السحرية وتمتعي بجسم مثالي

سلطة البنجر
سلطة البنجر

سلطة البنجر من السلطات الصحية الغنية بالألياف والبوتاسيوم الهام لصحة الجسم، كما تساعد على خسارة الوزن ورفع المناعة، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في دقائق.


 

سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر بالطحينة

المقادير:

- الشمندر : 200 جم 

- الطحينية : 60 غراماً 

- زبادي : 60 غراماً 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- عصير الليمون : 1 حبة 

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة 

 

طريقة التحضير

اسلقي الشمندر حتى ينضج، ثم اطحنيه في الخلاط الكهربائي، واتركيه حتى يبرد.

ضعي الشمندر في وعاء كبير، وأضيفي إليه الزبادي، والطحينة، والملح، وعصير الليمون، واخلطي جيداً.

اسكبي المتبل في طبق التقديم، وأضيفي عليه زيت الزيتون وقدميه بارداً.

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