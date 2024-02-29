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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لضيافة رمضان.. طريقة عمل كوكيز بالفستق ورقائق الشوكولاتة

كوكيز بالفستق
كوكيز بالفستق

كوكيز بالفستق من الحلويات الشهيه التي يمكنك إعدادها، استعدادًا لرمضان وتقديمه للضيوف كحلوى لذيذه وسريعة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

 

كوكيز بالفستق 

طريقة عمل كوكيز بالفستق

المقادير

- دقيق : كوب وربع 

- فستق حلبي : كوب (مطحون) 

- النشاء : ملعقة كبيرة 

- سكر : ربع كوب (أبيض) 

- السكر الأسمر : نصف كوب 

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة 

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة 

- الزبدة : 100 غراماً (بدرجة حرارة الغرفة) 

- حبهان : ربع ملعقة صغيرة (مطحون) 

- الفانيليا : ملعقة صغيرة 

- البيض : 1 حبة (بدرجة حرارة الغرفة) 

- رقائق الشوكولاته : حسب الرغبة 

- لون طعام أخضر : ربع كوب 

- ملح : رشّة

 

كوكيز بالفستق 

طريقة التحضير

في وعاء اخلطي الدقيق مع النشاء، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، والهيل، والملح.

أضيفي الفستق الحلبي وحركي المكونات جيداً.

في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي الزبدة، والسكر الأبيض، والسكر الأسمر، واخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس ويصبح لون المزيج فاتحاً.

أضيفي البيض، والفانيليا ، وملوّن الطعام الأخضر.

أضيفي خليط المكونات الجافة، واعجني حتى يتشكل لديكِ عجينة طرية ومتماسكة.

شكلي الكوكيز ثمّ وزعيه في صينية الفرن المغلّفة بورقة الزبدة.

زيني الكوكيز برقائق الشوكولاتة، ثمّ أدخلي الصينية إلى فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج حبّات الكوكيز تماماً.

قدمي الكوكيز بدرجة حرارة الغرفة.

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