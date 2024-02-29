إزالة 3 حالات بناء مخالف بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم السادس في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء .

وأسفرت الحملات في اليوم السادس للمرحلة الثانية عن إزالة 3 حالات بناء مخالف على مساحة 238م2 و 7 حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 1001م2، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 8 حالات متغيرات مكانية غير قانونية وحالتين مخالفات للبناء.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.