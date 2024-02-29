الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز أمام الداخلية في الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

تخطى فريق الزمالك كمين الداخلية في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري المصري بهدف ليحصد الفارس الأبيض أول 3 نقاط له تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز والصفقات الجديدة.

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ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر مع الحزم اليوم

واستعاد الفارس الأبيض طريق الانتصارات من جديد في الدوري المصري حيث كان أخر فوز له في شهر نوفمبر الماضي، على حساب فيوتشر بثنائية نظيفة، ثم سقط الزمالك بعدها أمام المصري البورسعيدي بهدف وحيد، وأعقبه تعثر في الإسماعيلية بالتعادل السلبي.

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لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بالفوز على الداخليه

ويستعد الزمالك في المواجهة المقبلة لختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما ضمن التأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي كمتصدر مجموعته بأربعة انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

يختتم الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عند مواجهة سوار الغيني، في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 3 مارس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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