بيومي فؤاد يكشف عن نصيحة عادل إمام بشأن قبول ورفض الأعمال الفنية

حرص الفنان بيومي فؤاد، على التعليق بشأن مقارنته بالراحل الفنان حسن حسنى خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس عبر برنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة دى إم سى قائلًا: "مش بتكلم على نجم كبير رحمة الله عليه حسن حسنى.. لو بيومى عمل دور كان مترشح له حسن حسنى هيعمله ليه.. وأجرى أنا قد إيه وهو قد إيه".



وأضاف بيومي فؤاد: "أكتر مدرسة كوميدية لسمير غانم وسعيد صالح عندهم عشوائية وبلا منطق وبحبها جدا، ولكن كوميديا عادل إمام ومحمد صبحي مدروسة".



وكشف بيومي فؤاد عن نصيحة الزعيم عادل إمام له في قبول الأعمال، قائلًا: "الزعيم قال لى خلى كلمة لا لما تقولها، تقولها بقوة مش بتردد، وذلك بسبب أن أنا كنت بشتكى له على الأعمال الكثيرة اللى بعملها وبأجر قليل".

بيومي فؤاد



وتصدر النجم بيومي فؤاد التريند، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التصريحات عن حالته الصحية.



حيث كشف النجم بيومي فؤاد عن حالته الصحية فى برنامج صاحبة السعادة قائلا: "بسبب السمنة عندى مشكلة في رجلى مبقدرش أقف لمدة دقيقتين، لأن فيه وريد في الضهر بيوصل الدم لرجلى لما بطوّل في الوقوف بيضيق وبيخلى الدم يقل في رجلي.

وأضاف بيومي فؤاد: مبقدرش أقف ولازم أقعد، وتواصلت مع دكاترة من برا، ولكن مفيش وقت عشان أسافر وأروح لهم".



وكان طرح فيلم «التجربة المكسيكية» بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من نجوم الفن بدور العرض السينمائي.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، وإنتاج الاء لاشين.

التجربة المكسيكية

وكان انطلق، تصوير فيلم "التجربة المكسيكية"، بعد تأجيل 3 سنوات، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى.



وأوضح المؤلف محمود حمدان فى تصريحات صحفية، أن الفيلم سيتم تصويره بمصر إلى جانب بعض المشاهد الخارجية فى المكسيك، موضحا أنه تم تغير كبير بالسيناريو.



الفيلم من بطولة عمرو عبد الجليل , بيومي فؤاد ، محمد ثروت ، محمود حافظ ، احمد فتحي ، ندا موسي ، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، من اخراج شادي علي، منتج منفذ هاني عبد الله، ومن إنتاج الماسه هشام عبد الخالق.

من ناحية أخري شارك الفنان عمر عبد الجليل مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" حيث ظهر فى البوستر الرسمى وهو يقف على خشبة المسرح وحمل البوستر شعار "عن سيرة فنان ومسيرة أمة".

يشار إلي أن مسلسل "الضاحك الباكي" يتناول سيرة حياة الممثل الراحل نجيب الريحاني، من بطولة ​عمرو عبد الجليل​، فردوس عبد الحميد، ​هاجر الشرنوبي​، ​محمد سليمان​، ​محمد صلاح آدم​، تأليف ​محمد الغيطي​، إخراج محمد فاضل.