غياب الطلاب يتسبب في إحالة مدير مدرسة بالأقصر للتحقيق

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرستي العوامية الإعدادية المشتركة، والعوامية الإبتدائية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

رافق خالد خلال الجولة الدكتورة لبنى عبده وكيل إدارة الأقصر التعليمية، وتلاحظ خلال الجولة قلة الحضور بالمرحلة الإعدادية، مع عدم تحقق الانضباط بشكل عام.

وبناءا عليه أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليماته بفتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب، والوقوف على وجه التقصير ومحاسبة المتسبب.