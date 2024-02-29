رئيس جامعة جنوب الوادى يبحث مشاكل المستشفيات الجامعية

استجابة لما نشرته الوفد

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة فريق عمل مشروع "الإدارة الإلكترونية لصيانة الأجهزة الطبية لمستشفيات جنوب الوادي"، والذى يضم الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب والمشرف على المستشفيات الجامعية، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، والدكتور حسن يونس المشرف على وحدة الأجهزة العلمية بالجامعة، واللواء مهندس محمد الجندي خبير صيانه الأجهزة الطبية، شوقي امين مدير عام مكتب رئيس الجامعة، و مبارك احمد محمود مدير عام العلاقات العامة والاعلام، و المهندس احمد عبد النعيم مبرمج بمركز المعلومات ومطور النظام ، والدكتور محمد مهدي مسؤول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، والاستاذ محمد نور مدير مالي واداري بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع بناء سجل الكتروني كامل لكل جهاز طبي بالمستشفيات الجامعية يشمل وصفا كاملا بما في ذلك اسم الجهاز وتاريخ الشراء، السعر او الاهداء، الشركة الموردة، الشركة المنتجة، والخدمات التي يقدمها الجهاز وغيرها بما يسهل التدخل السريع لصيانة الأجهزة المعطلة واجراء الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية والقطع المستهلكة واجبة التغيير في الميعاد المحدد، ويتيح كذلك متابعة كفاءة الاجهزة الطبية وتحديد موقفها من الصيانة بما في ذلك عدد مرات صيانته ومن الذي قام بذلك والتاريخ والعطل الذي تم اصلاحه وقطع الغيار التي تم تركيبها وغيرها من التفاصيل مما يساعد على سهولة التواصل الالي بين مستخدم الأجهزة الطبية ومسؤول الصيانة ومسؤول المشتريات، ويتيح كذلك تتبع طلبات الصيانة مع سهولة حصر الأجهزة المعطلة على مستوى الاقسام والمستشفى الواحد وجميع المستشفيات بما يساهم في حل المشكلات التي تخص صيانة الأجهزة الطبية فنية أو ادارية.

وناقش رئيس الجامعة، كافة التفاصيل الفنية والتقنية المتعلقة بالمشروع وشدد على ضرورة متابعة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة بالمستشفيات الجامعية والعمل على صيانتها وإصلاحها بشكل فورى لحين الانتهاء من انجاز التطبيق بحيث تعمل بشكل منتظم، كما وجه بتكليف مسئول خاص بمتابعة صيانة الأجهزة الطبية ليكون حلقة وصل بين الاقسام ، والصيانة، والمشتريات لسرعة متابعة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، كما أوصى رئيس الجامعة بعقد دورات تدريبية لمسؤولي الصيانة بالمستشفيات الجامعية حتى يتم إعداد كوادر مؤهلة في هذا المجال.

https://www.alwafd.news/5292230?fbclid=IwAR1Pfnn4W3UQhF2sP8doa_DsysUtCX3ERTj21TurCudeCkUHTQI6cIF7jBM

وكانت الوفد قد نشرت منذ أيام موضوعا بعنوان مستشفيات قنا الجامعية مبانى جيدة وخدمات طبية منعدمة تناولت فيه سوء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كما رصدت فيه مدى عدم رضى الأهالى من مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن حصول الوفد على معلومات تؤكد وجود أجهزة طبية بداخل المستشفيات على أعلى مستوى لم يتم تشغيلها إلى الآن بسبب عدم وجود الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيلها.