بطاقة سامسونج microSD الجديدة أسرع من محركات أقراص SSD

ستوفر بطاقة microSD القادمة من سامسونج زيادة كبيرة في السرعة. يمكن لبطاقة SD Express microSD بسعة 256 جيجابايت، وهي أول بطاقة SD Express من سامسونج، قراءة البيانات بسرعة تصل إلى 800 ميجابايت/ثانية، وهي أسرع بكثير من بطاقات microSD التي يمكنك شراؤها اليوم. ومع ذلك، لا نعرف حتى الآن كم ستكلف، ولن تكون البطاقة متاحة حتى وقت لاحق من هذا العام.

ستتمتع بطاقة SD Express microSD سعة 256 جيجابايت بسرعات قراءة تسلسلية (نظرية) تصل إلى 800 ميجابايت/ثانية، وهو ما يزيد عن 2.5 مرة أسرع من سرعات القراءة في بطاقات UHS-II microSD وأسرع 1.4 مرة من محركات أقراص SATA SSD. لذلك، على الأقل من الناحية النظرية، يجب أن تكون بطاقة سامسونج الجديدة أسرع بشكل ملحوظ من أرخص محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة.

أضافت سامسونج إمكانات إدارة الحرارة للمساعدة في التحكم في درجات الحرارة. وكتبت الشركة في بيان صحفي أعلنت فيه عن البطاقة الجديدة: “لضمان الأداء والموثوقية المستقرة لعامل الشكل الصغير، تحافظ تقنية Dynamic Thermal Guard (DTG) على درجة الحرارة المثالية لبطاقة SD Express microSD، حتى أثناء جلسات الاستخدام الطويلة”.

تعمل شركة Samsung (ربما ليس من المستغرب) على استخدام الكلمة الطنانة "AI" القديرة في سرعات البطاقة الأكثر ذكاءً. كتب نائب الرئيس لشركة Samsung Hangu Sohn: "من خلال بطاقتي microSD الجديدتين، قدمت سامسونج حلولاً فعالة لتلبية المتطلبات المتزايدة للحوسبة المحمولة والذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز".

تتميز سلسلة Galaxy S24 الخاصة بالشركة بقدر كبير من الذكاء الاصطناعي، لكن سامسونج لم تقم بتضمين فتحة microSD في هواتفها الرئيسية على مدار الأجيال الأربعة الماضية. (ولا ينطبق ذلك على معظم مجالات الهواتف الذكية الأخرى.) لذلك، في حين أن الأجهزة المستقبلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تستفيد من السرعات الإضافية، فإن الدفعة الحالية من الهواتف المتطورة من سامسونج ليست مدرجة في تلك القائمة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن SD Express متوافق مع الإصدارات السابقة، لا تدعم العديد من الأجهزة (حتى الآن) SD Express، الأمر الذي يتطلب صفًا إضافيًا من الدبابيس على الجهاز المضيف. بمعنى آخر، لن تتحقق الإمكانات الكاملة للبطاقة حتى يكون لدينا معدات جديدة لدعمها.

على الرغم من عدم ارتباطها ببطاقة SD Express السريعة، كشفت سامسونج أيضًا عن بطاقة microSD جديدة بسعة 1 تيرابايت بسرعات UHS-1. وكتبت الشركة: "تحتوي بطاقة microSD الجديدة بسعة 1 تيرابايت من سامسونج على ثماني طبقات من الجيل الثامن من الشركة بسعة 1 تيرابايت (Tb) V-NAND ضمن عامل شكل microSD، مما يحقق الحزمة عالية السعة التي كانت ممكنة فقط في محركات أقراص SSD". تشتمل البطاقة بسعة 1 تيرابايت على حماية ضد الماء ودرجات الحرارة القصوى والقطرات والأشعة السينية والمغناطيس.

سيتم إطلاق بطاقة SD Express microSD بسعة 256 جيجابايت من سامسونج "في وقت لاحق من هذا العام"، بينما تصل بطاقة SD UHS-1 microSD بسعة 1 تيرابايت في الربع الثالث من عام 2024. ولم تذكر الشركة كم ستكلف أيًا منهما.