تترات رمضان 2024| فريق مسار إجباري يُغني لمسلسل شبابي يحمل اسمه

يشارك الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري في تترات الدراما الرمضانية 2024، من خلال المسلسل الشبابي “مسار إجباري”، والذي يقدمه مجموعة من الشباب.

أبطال مسلسل مسار إجباري وقصته

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما.

مسار إجباري يشارك في تتر مسلسل "جولة أخيرة لـ أحمد السقا

كانت أحدث المشاركات الغنائية لـ “مسار إجبراي” في التتر الدرامي، من خلال مسلسل “جولة أخيرة” للفنان أحمد السقا، والذي تم عرضة على أحد المنصات الترفيهية الشهيرة وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا.

شارك السقا بطولة جولة أخيرة "أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي

فريق مسار إجباري يتضامن مع فلسطين في “روح الروح”

كانت أخر الإصدارات الغنائية لـ مسار إجباري" من خلال أغنية “روح الورح”، التي طرحت تضامنًا مع الأحداث الفلسطينية الراهنة ، وحققت أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “احنا صحاب الارض احنا السكان الاصليين و جذور بتمد لعاشر جد بتهتف فلسطين لو عامل نفسك يعني نسيت انا متهزتش انا صاحب بيت انا صوت لا بيسكت و لا بيموت انا وعد يقين و عينيا لواتقفلت ببارود هتنفح جوه عيون ملايين هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين و الورد هيرجع و هيطرح في قلوب تانيين و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين و يا روح الروح يا حتة من الجنة على الأرض لو عمري يروح انا عمرى ما هتعب ولا هتهد انا هنا على ارضي بموت و الضحكة ما فارقتنيش انا طفل اتعلم منه العالم انه يعيش”.