رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى لإحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية «المايلز» والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنفيذ للمشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية «المايلز» لتحقيق الواقعية فى التدريب والتقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة، وما وصلت إليه القوات من مستوى راقٍ فى تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المخططة، وفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التى أظهرت القدرة على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة كافة التغيـرات أثناء إدارة المشروع.

وفى نهاية المشروع نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركين بالمشروع, مؤكداً على أهمية الاستفادة من النظم التدريبية المتطورة التى وفرتها القيادة العامة للقوات المسلحة، ما يسهم فى الارتقاء بمعدلات الأداء وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة القتالية، حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.