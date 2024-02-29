وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدات الرعاية الأولية فى أبو كبير

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدة طب الأسرة بهربيط، ووحدة طب الأسرة بحمد موسى، التابعين للإدارة الصحية بأبو كبير، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بهما، وأعمال التطوير الجارية بهربيط، وذلك بعد المرور علي مستشفى أبو كبير المركزي والمركز الطبي بأبو كبير.

وتجول وكيل وزارة خلال زيارته لوحدة طب الأسرة بهربيط، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالوحدة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى ٢٥٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وقام بمتابعة أعمال الأرضيات والكهرباء والدهانات والسباكة التي تتم بالوحدة التي تخدم حوالى ٧٠ ألف نسمه بقرية هربيط وتوابعها، متفقدًا أماكن تقديم الخدمة الطبية البديلة لحين الإنتهاء من تطوير الوحدة، وموجهاً ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الإنتهاء من أعمال التطوير والتشطيبات النهائية لها، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وفي نهاية الزيارة، كلف مدير الإدارة الصحية بأبو كبير بتوفير خدمة العلاج الطبيعي بالوحدة، لخدمة الأهالي والمواطنين بالقرية والأماكن المحيطة بها.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود خلال زيارته لوحدة طب الأسرة بحمد موسى، والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة تقديرية بلغت ١٥ مليون جنيه، منها عشرة مليون إنشاءات، وخمسة مليون تجهيزات طبية وغير طبية، خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بها، حيث تخدم الوحدة ٧ آلاف نسمة من أهالي القرية، متابعاً عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية المختلفة، وقام بمناظرة مؤشرات التردد على الوحدة، وعيادة طب الأسنان، متفقدًا خدمات الطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا مدير الإدارة الصحية بتفعيل كافة الخدمات الصحية الأولية والوقائية اللازمة بالوحدة، لخدمة أهالي المنطقة.