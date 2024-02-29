كلام فى الهوا

الخميس 29/فبراير/2024 - 08:32 م 2/29/2024 8:32:45 PM

نحن نعيش فى هذه الأيام لا حديث بيننا إلا عن آلام الحرب التى نُشاهدها ليل نهار، منها ما يسُر ولكنه سرور فيه حمرة الخجل ورائحة الموت، ومنها ما يُحزن ولكن ليس كالأحزان التى نعرفها، إنما حُزن عميق كثيف مطبق، يصدم العقل، ولا نعرف أوله من آخره، عشرات الآلاف من الضحايا والأموات، لدرجة الفزع، ولا يجد أحد سبيلاً يهرب فيها من تلك الأحداث، ويبحث بين القنوات لعله يجد فناً ليس بينه وبين الحرب سبب قريب أو بعيد، ولكن سريعاً ما يعود إلى الأحداث بعد دقائق يشعر فيها بالذنب الكبير، حيث لا يجد فى هذا الفن اللذة الممتازة التى تحرمنا من هذه البيئة التى تحاصرنا، حيث يعيش لمدة حرباً دون رصاص أو قنابل أو أعداء، هى حرب لو تعلمون أفضل من حرب المدافع وأبغض من الأعداء المباشرين، إنها حرب الحياة أو بمعنى أوضح حرب الاستمرار على قيد الحياة، وفى هذه اللحظة يحس المر بحرب أكثر دقة مما يشاهدها على الشاشات، فالجهد القيم الذى نبذله حتى نخرج من أزمتنا، لعله جهد يحمل فيها المرء أكثر من طاقته، رغم أن الحل بسيط، هكذا قالها الفنان عادل إمام فى فيلم «النوم فى العسل» آه. آه. آه.. بأعلى صوت لعل أحداً يسمع لنا.

لم نقصد أحداً!