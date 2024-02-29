عصام كاريكا: أغنية "أعاتبك" لمحمد محي كسرت الدنيا

استرجع الفنان عصام كاريكا، مشواره الفني قائلا: "عملت أغنية أعاتبك لمحمد محي، وعملت انقلاب في الوسط الفني وكسرت الدنيا".

شغف عصام كاريكا فى الفن

وأضاف عصام كاريكا خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" أنه كان لديه شغف لتحقيق نجاح كبير منذ دخوله المجال الفني، قائلا: "كان عندي شغف أني ابقى حاجة في المجال الفني، ولكن مكنش في تفكيري ابقى مغني.

وكان احتفل الفنان عصام كاريكا بعقد قران ابنته المخرجة مى، على المهندس هشام نبيل، وذلك وسط أجواء عائلية، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

أحمد شيبة ومصطفى حجاج

وكان أول الحاضرين الفنان دياب والفنان أحمد شيبة والفنان مصطفى حجاج والملحن وليد سعد والفنان إسماعيل فرغلي والإعلامي أحمد شوبير، ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة، ورئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد الوهاب، والمنتج أحمد عبد العاطي والفنان أحمد عصام.

بكاء عصام كاريكا

وبكي عصام كاريكا فى الحفل من فرحته بزفاف ابنته.

وكان أحيي الفنان عصام كاريكا، مؤخرًا حفلًا غنائيًا فى لبنان أيام 27 و28 يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

عصام كاريكا

ويتعاون النجم محمد فؤاد مع الملحن عصام كاريكا فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق"، حيث انتهى فؤاد من تسجيلها فى الاستوديو.