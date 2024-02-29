محافظ القاهرة: تخفيضات على كل السلع الغذائية بمهرجان التمور ومعرض خيرات رمضان

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور، ومعرض "خيرات رمضان" اللذين يشارك بهما أكثر من 130 عارضا سيشهدان تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% ــ 30% كما سيلبيان كافة احتياجات الأسر من التمور التى تمثل عنصرًا أساسيًا على المائدة الرمضانية، حيث يوجد بهما أنواعًا مختلفة من التمور من كل محافظات مصر التي تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر وليبيا والسودان والسعودية.

جاء ذلك خلال افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور" ومعرض "خيرات رمضان" بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان، ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة " أيادي مصر" ويستمر حتى يوم الخميس القادم 5 مارس 2024.

معرض "خيرات رمضان" يأتي في إطار جهود الدولة المكثفة فى التوسع في إقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع

وأشار محافظ القاهرة إلى أن معرض "خيرات رمضان" يأتي في إطار جهود الدولة المكثفة في التوسع في إقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة .

وأضاف محافظ القاهرة أن إقامة "مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور" يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر التى تعد أكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية الزراعية والحرف اليدوية التى ترتبط بها، كما يهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين بما يسهم في دعم الاستثمار والتنمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيقام على هامش المهرجان محاضرات وورش عمل عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة في مجال صناعة التمور وتسويقها .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .