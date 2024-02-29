مفتى الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج يستعرضان مهاراتهما الرياضية فى مؤتمر شباب الباحثين

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في لعبة تنس الطاولة، وسط حماس كبير من الحضور أثناء ممارسة اللعبة، والذي جاء كنوع من إضفاء روح المرح والبهجة وممارسة للرياضية، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي التاسع "الدولي الرابع" لشباب الباحثين، والذي نظمته الجامعة.

وشارك الدكتور حسان النعماني، اللعب كلاً من الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر بأسيوط والوجه القبلي نيابة عن الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر والدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين، وعدد من الحضور بمباريات وديه.