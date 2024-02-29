مصرع شخص فى حادث انقلاب تروسيكل

لقي شخص مصرعه، إثر انقلاب تروسيكل كان يقوده، علي طريق طلخا، بمدينة المنصورة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم علي طريق طلخا ووجود متوفي.





انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث عبارة عن انقلاب تروسيكل يحمل لوحات معدنيه م ف ر 6942، نتيجة اصطدامه في الحاجز الخرساني، أعلي كوبري الجيش بمدينة طلخا، ادي الي مصرع قائده ويدعي عبدالفتاح محمد العزب، مقيم كفر الشيخ.





تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة