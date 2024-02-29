هل يمكن أن يسبب السكر السرطان.. علماء يوضحون الحقيقة

تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن الشخص العادي يتناول عدة أكياس من السكر على مدار العام دون أن يلاحظ ذلك، وتحدث الخبراء عن العواقب السلبية التي يمكن أن تحدث عند تناول الكثير من الحلويات.

يوصي خبراء التغذية بعدم التخلي عن السكر تمامًا، ولكن تناوله باعتدال للرجال - ما يصل إلى 36 جرامًا يوميًا، للنساء - ما يصل إلى 24 جرامًا، كما كتبت مجلة FB وفقا للعلماء، عليك أن تعرف ما هي المخاطر الصحية التي يمكن أن تنتج عن تعاطي الأطعمة الحلوة.

وعلى وجه الخصوص، يلاحظ الأطباء أن تناول الكثير من السكر مضر للقلب، وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون ربع سعراتهم الحرارية اليومية من الحلويات يتضاعف لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب.

وأوضح الخبراء أن المصادر الرئيسية للسكر في النظام الغذائي للإنسان الحديث هي المشروبات السكرية وعصائر الفاكهة والمخبوزات والآيس كريم.

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط السكر الزائد في النظام الغذائي بزيادة خطر الإصابة بخرف الشيخوخة، وفقا للعلماء، تحت تأثير زيادة تركيزات الجلوكوز، تتطور عملية التسكر، التي تدمر الإنزيمات - الجزيئات الضرورية لمنع تراكم البروتين في الدماغ، وهو العامل الرئيسي في الالتهاب الذي يؤدي إلى مرض الزهايمر.

ويقول العلماء إنه عند تناول الحلويات، تتلقى الخلايا المتحولة في الجسم الطاقة للنمو السريع والتحول إلى أورام، وهناك أعمال علمية تؤكد العلاقة بين الاستهلاك النشط للحلويات وتطور السرطان، وأفاد الباحثون أن جميع أنواع الخلايا السرطانية الأربعة مغرمة جدًا بالجلوكوز.

بالإضافة إلى ذلك، هناك سبب للاعتقاد بأن الاستهلاك المفرط للحلويات يعطل آليات النوم الطبيعي قال الأطباء إن الدراسات تشير إلى أن حب الحلويات مع كمية قليلة من الألياف وكمية عالية من الدهون المشبعة في النظام الغذائي يؤدي إلى مشاكل في النوم.

كيف تقلل من تناول السكر؟

أولا وقبل كل شيء، التخلي عن المشروبات السكرية. ويؤكد الخبراء أن الناس يستهلكون الكثير من السكر السائل، المشروبات الغازية والقهوة والشاي المثلجة ومشروبات الرياضة والطاقة والعصائر الجاهزة كلها مصادر خطيرة للسكر.

اعتد على تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الطبيعية - المكسرات والبذور والفواكه والخضروات، ويحتوي أي منتج يتم شراؤه من المتجر تقريبًا ومناسب للوجبات الخفيفة (الزبادي مع الحشوات، والموسلي، والعصائر، والألواح، والحبوب سريعة التحضير، وما إلى ذلك) على الكثير من السكر.

تجنب المحليات، تشير الأدلة العلمية إلى أن تناول السكرالوز والسكارين والأسبارتام يمكن أن يسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون في الكبد ومشاكل في مستويات الجلوكوز في الدم.