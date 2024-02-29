الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري ساندوتش الدجاج بصوص الليمون علي خطى المطاعم وتمتعي بمذاق لذيذ

ساندوتش دجاج بالليمون
ساندوتش دجاج بالليمون

ساندوتش الدجاج بصوص الليمون من الوصفات اللذيذة التي انتشرت في الآونه الأخيرة في المطاعم، فيفضله الكثير كوجبة غذاء مميزة غير تقليدية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بالخطوات.


 

ساندوتش الدجاج بصوص الليمون

طريقة عمل ساندوتش الدجاج بصوص الليمون 

المقادير

- صدر الدجاج : كيلو (مغسول ومقطع مكعبات) 

- الزبدة : 50 غم 

- الثوم : 2 ملعقة كبيرة (مهروس) 

- كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (مفرومة) 

- عصير الليمون : 2 حبة (حامض) 

- مرق دجاج : 2 ملعقة كبيرة 

- دقيق : ملعقة كبيرة 

- زيت الذرة : حسب الحاجة (للقلي) 

- دقيق : حسب الحاجة (لتغليف الدجاج) 

- ملح : رشّة 

- فلفل أسود : رشّة 

- الخبز : حسب الحاجة 
 

طريقة التحضير

اعصري عصرة ليمون على قطع الدجاج وتبليها بالملح والفلفل الأسود، ثم غلّفي القطع بالدقيق.

سخني الزيت في قدر على النار، واقلي قطع الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون، ثم صفّيها من الزيت وضعيها في طبق بايركس.

ذوّبي الزبدة في مقلاة على نار هادئة، ثم أضيفي الثوم وقلبيه حتى تفوح رائحته، ثم أضيفي الكزبرة وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي عصير الليمون الحامض، ثم أضيفي ملعقة الدقيق وحركي الخليط حتى يمتزج.

اسكبي مرق الدجاج واتركي الصلصة حتى تغلي، ثم اسكبيها فوق قطع الدجاج في البايركس.

أدخلي طبق الدجاج إلى فرن على نار هادئة لحوالي 15-20 دقيقة حتى ينضج تماماً.

احشي الخبز بخليط الدجاج وقدميه.

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