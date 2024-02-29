أنفاق حماس لها علاقة.. سر خطير وراء إحراق جندي أمريكي نفسه أمام سفارة إسرائيل

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" تفاصيل جديدة عن آرون بوشنيل، الجندي في سلاح الجو الأمريكي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية تضامنا مع سكان قطاع غزة.

وتنقل الصحيفة عن صديق له قوله إن بوشنيل أخبره أنه اطلع على معلومات سرية تفيد بأن "القوات الأمريكية في المنطقة تقتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتحارب في أنفاق حماس بالقطاع".



وقال الصديق المقرب، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه لكنها أكدت علاقته بالفقيد، إن بوشنيل (25 عاما) أخبره أنه كان لديه تصريح بالوصول إلى بيانات استخباراتية عسكرية أمريكية من فئة "سري للغاية".

وأفادت التقارير أن بوشنيل كان يعمل في الجناح السبعين للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في القوات الجوية الأمريكية، حيث كان يعمل "فني خدمات مبتكرة"، وكانت وظيفته الفعلية هي معالجة المعلومات الاستخباراتية، التي كان بعضها يتعلق بالصراع الإسرائيلي في غزة.

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وتجمع المئات من الأشخاص، أمس الأربعاء، أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن لتكريم ذكرى آرون بوشنيل، الجندي في سلاح الجو الأمريكي الذي أحرق نفسه حتى الموت احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويُظهر الفيديو أشخاصًا تجمعوا خارج السفارة وهم يرددون هتافات ويرفعون أعلامًا ولافتات تحمل شعارات مؤيدة للفلسطينيين.

وكان مهندس طيران في سلاح الجو الأمريكي قد أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن يوم الأحد الماضي احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصفها بـ"الإبادة الجماعية".

وقبل أن يحرق نفسه حتى الموت، دعا بوشنيل في الفيديو إلى "تحرير فلسطين"، قائلاً إنه لا ينوي المشاركة في الإبادة الجماعية، ومؤكداً أن فعله ليس بخطورة معاناة الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد وقع الحادث خلال تسجيل تم بثه مباشرة على موقع "تويتش" وصف فيه الجندي الأمريكي أورون بوشنيل البالغ من العمر 25 عاماً نفسه بأنه "عضو حالي في سلاح الجو الأمريكي"، وأشار إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وقال: "لم أعد أشارك في الإبادة الجماعية".

وصوّر الفيديو بوشنيل وهو يرتدي الزي العسكري في الفيديو وهو يتجه نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة: "أخطط لفعل خطير، لكن لا شيء متطرف مقارنة بما يعيشه الشعب الفلسطيني على يد محتليه".

وفي الفيديو القصير، يسأل رجل في الخلفية: "مرحبًا، هل يمكنني مساعدتك؟ يغوص الطيار في مادة قابلة للاشتعال، ويصرخ الطيار وهو يحترق مرارًا وتكرارًا "حرروا فلسطين" قبل أن تندلع النيران.

وقد تم إطفاء الجندي من قبل أفراد الخدمة السرية قبل أن يتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة مع حروق شديدة ثم أعلن عن وفاته، وأقرت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك لموقع أكسيوس بأن "الجندي كان بالفعل طيارًا أمريكيًا".