رئيس نادي مضر السعودي يزور الأهلي
استقبل النادي الأهلي في مقره بالجزيرة ظهر اليوم الخميس، عادل علي الستري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مضر السعودي، الذي حرص على زيارة النادي؛ لتعزيز العلاقات بين الناديين بالفترة القادمة.
وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، في حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، على استقبال نائب رئيس نادي مضر، الذي أبدى إعجابه الشديد بتجربة النادي الأهلي الرائدة في الاستثمار الرياضي، وتحديث البنية التحتية وامتلاك منشآت رياضية كبيرة تخدم شريحة كبيرة من الأعضاء والفرق.
وفي ختام الزيارة، قام الدكتور سعد شلبي بإهداء الستري درع وعلم النادي، مؤكدًا على اعتزاز النادي بالعلاقات القوية مع كل الأندية الشقيقة.