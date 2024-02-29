رئيس نادي مضر السعودي يزور الأهلي

استقبل النادي الأهلي في مقره بالجزيرة ظهر اليوم الخميس، عادل علي الستري، نائب رئيس مجلس إدارة ‏نادي مضر السعودي، الذي حرص على زيارة النادي؛ لتعزيز العلاقات بين الناديين بالفترة القادمة‎.



وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، في حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، على استقبال نائب رئيس نادي مضر، الذي أبدى إعجابه ‏الشديد بتجربة النادي الأهلي الرائدة في الاستثمار الرياضي، وتحديث البنية التحتية وامتلاك منشآت ‏رياضية كبيرة تخدم شريحة كبيرة من الأعضاء والفرق.‏

وفي ختام الزيارة، قام الدكتور سعد شلبي بإهداء الستري درع وعلم النادي، مؤكدًا على اعتزاز ‏النادي بالعلاقات القوية مع كل الأندية الشقيقة.