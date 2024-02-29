الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس نادي مضر السعودي يزور الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل النادي الأهلي في مقره بالجزيرة ظهر اليوم الخميس، عادل علي الستري، نائب رئيس مجلس إدارة ‏نادي مضر السعودي، الذي حرص على زيارة النادي؛ لتعزيز العلاقات بين الناديين بالفترة القادمة‎.
 

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الأهلي يستقبل رئيس يانج أفريكانز التنزاني

وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، في حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، على استقبال نائب رئيس نادي مضر، الذي أبدى إعجابه ‏الشديد بتجربة النادي الأهلي الرائدة في الاستثمار الرياضي، وتحديث البنية التحتية وامتلاك منشآت ‏رياضية كبيرة تخدم شريحة كبيرة من الأعضاء والفرق.‏

وفي ختام الزيارة، قام الدكتور سعد شلبي بإهداء الستري درع وعلم النادي، مؤكدًا على اعتزاز ‏النادي بالعلاقات القوية مع كل الأندية الشقيقة.

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