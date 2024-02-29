فوز جديد.. النجمة المصرية بالنمسا مريم طاحون تواصل كتابة التاريخ

إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات النجمة المصرية في النمسا مطربة الأوبرا مريم طاحون التي فازت في إحدى أهم المسابقات الغنائية الأوبرالية في عاصمة الفنون والموسيقى مدينة فيينا عاصمة دولة النمسا.

فلقد حققت النجمة المصرية المركز الأول في مسابقة بريما لا موزيكا فى العزف والغناء على مستوى فيينا، تلك المسابقة التي شارك فيها أكثر من 250 مشتركا من مختلف الأعمار والتي استمر التنافس فيها على مدار 10 أيام كان آخرها مساء اليوم الخميس الموافق 29 من فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن المطربة المصرية المتميزة حققت نتيجة 100 من 100 في حادثة نادرة في هذه المسابقة الفنية الراقية.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إننا نهنئ النجمة المصرية المتألقة مريم طاحون على هذا النجاح الهائل والذي من خلاله ترفع اسم مصر في أحد أهم مجالات القوى الناعمة وهو المجال الفني وفي تخصص له مكانة هائلة في وجدان الشعوب المتقدمة وفي مقدمتهم الشعب النمساوي الذي يعشق الفن عموما والفن الأوبرالي بشكل خاص.



وأضاف بهجت العبيدي أن ما حققته المطربة المصرية مريم طاحون يضاف - كقيمة نوعية - لنجاحات المصريين وتفوقهم في الخارج عموما وفي النمسا بوجه خاص، مثمنا الدور الذي تقوم به أسرة الفنانة المصرية المتألقة التي يحرص والدها - وهو داعمها الأول - إسلام طاحون على تذليل كافة الصعاب لتحقيق هذا النجاح الهائل.



ومن المنتظر، وفق هذه النتيجة الرائعة، أن تشارك المطربة المصرية الأوبرالية مريم طاحون في مسابقة ضخمة على مستوى النمسا في شهر مايو المقبل.

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