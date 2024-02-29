عمرو دياب| احتفال جديد بألبوم مكانك في الإمارات

يلتقي الهضبة عمرو دياب جمهوره في حفل جديد بالإمارات، احتفالًا بألبوم مكانك، الذي طرحه نهاية العام الماضي، وقق ملايين المشاهدات عبر المنصة الموسيقية الشهير “أنغامي”.

موعد حفل عمرو دياب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت 2 مارس، على مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة أيلاند بالعاصمة أبو ظبي.

احتفال عمرو دياب الأول بألبوم مكانك في القاهرة

كان قد احتفل عمرو دياب حديثًا بألبوم مكانك مع جمهوره في القاهرة على مسرح المنارة، واتسم الحفل بالضخامة من حيث شكل المسرح والحضور الجماهيري وساعات الغناء التي امتدت لأكثر من ساعتين قدم فيها دياب عددا من أغاني الألبوم الجديد" الكلام ليك، متتعوضش، معرفش حد بالاسم ده، سلامك وصلي".

طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم مكانك، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة الموسيقى الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال ما يقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

ألبوم مكانك عمرو دياب

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، يا قمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:



خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.