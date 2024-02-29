دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

أنهى قطاع التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقيادة المهندس حسن محمد البيلى- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالي والتي تتضمن:-

1- دورة عن (دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية)

2- دورة عن (صيانة شبكات الجهد المتوسط)

‏ يأتى هذا فى إطار حرص البيلي علي النهوض بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة.