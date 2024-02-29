الإسماعيلي ٢٠٠٩ يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي غداً

اختتم فريق الإسماعيلي مواليد 2009 تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعي استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الجمعة على ملعبه بالإسماعيلية ، في إطار مواجهات دوري الجمهورية.

و قال نور مكي المدير الفني للفريق أن مباراة الأهلي هي ثاني مباراة له مع الفريق بعد الفوز في المباراة الأولي أمام بتروجيت و أن جميع اللاعبين أدوا آداء رجولي خلال المباراة و أن الفوز كان بداية موفقه لجهازه خاصة و أن الفريق كان يعاني من نزيف النقاط.

و أضاف بأن فريقه استعد لمدة أسبوع لمباراة الأهلي و أن اللاعبين لديهم حافز لإثبات أنفسهم خاصة و أنهم نجحوا في الفوز على الأهلي في عقر داره خلال مباراة الدور الأول.

و أكمل :” عملنا على علاج النواقص في الفريق و تعاملنا نفسيا مع اللاعبين لاستعادة الثقة من جديد.