الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي ٢٠٠٩ يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم فريق الإسماعيلي مواليد 2009 تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعي استعدادا لمواجهة الأهلي غدا الجمعة على ملعبه بالإسماعيلية ، في إطار مواجهات دوري الجمهورية.

و قال نور مكي المدير الفني للفريق أن مباراة الأهلي هي ثاني مباراة له مع الفريق بعد الفوز في المباراة الأولي أمام بتروجيت و أن جميع اللاعبين أدوا آداء رجولي خلال المباراة و أن الفوز كان بداية موفقه لجهازه خاصة و أن الفريق كان يعاني من نزيف النقاط.

و أضاف بأن فريقه استعد لمدة أسبوع لمباراة الأهلي و أن اللاعبين لديهم حافز لإثبات أنفسهم خاصة و أنهم نجحوا في الفوز على الأهلي في عقر داره خلال مباراة الدور الأول.

و أكمل :” عملنا على علاج النواقص في الفريق و تعاملنا نفسيا مع اللاعبين لاستعادة الثقة من جديد.

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