ورش للشباب ورسوم وتحريك للأطفال على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية الـ 25

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرةلدورتة ال٢٥، مجموعة ورش للشباب بالمجان وتضم

ورشة السيناريو يديرها "محمود خليل"

وورشة التكوين فى الكادر السينمائي إخراج وتصوير وديكور المهندس احمد سعد الدين وأقامة ورش الرسوم والتحريك لأطفال الإسماعيلية، على هامش فاعليات المهرجان وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وبدأت الورش صباح اليوم الخميس ومن المقرر أن تعقد يوميا علي مدار انتهاء المهرجان في ٥ مارس الجاري

وتحتوي الورش على كل من ورشة تحريك المجسمات والعرائس وورشة تحريك الورق المقصوص، وورشة تحريك الصلصال، ورشة الفن التشكيلي، ورشة اللايف أنيميشين ويتم تصوير الورش وعرضها في حفل الختام.