الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمنيا

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وكذلك رفع الإعلانات الغير مرخصة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بإستمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات، وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق ، والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة؛لتحقيق الإنضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية، ومحيط المدارس ، والمناطق الحيوية والميادين ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

من جانبها شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس  جنوب المنيا ، حملات مكثفة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وكذلك إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة ، من الشوارع والميادين على مستوى المدينة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 20 إعلاناً عشوائياً دون ترخيص ، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، نفذت الوحدة المحلية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ، بمحيط العرفاني لعودة الإنضباط والسيولة المرورية بشوارع المدينة ، وإزالة التعديات على حرم الطريق ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 49 محضرا ، تنوع ما بين ، (إزالة إدارية - محضر إشغال طريق - محضر بائع متجول) ، كما نفذت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي جنوب المدينة ، أسفرت عن تحرير 22 مخالفة ، تنوعت ما بين ، ( إزالة إدارية - محضر إشغال طريق -  محضر بائع متجول) ، إلى جانب متابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية ، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق ، وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها لضبط حركة الشارع وإزالة الإشغالات والتعديات ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر إشغال منها،  8 محاضر إشغال بحي غرب المدينة ، وحالتين إشغال بقرية طهنشا ، وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة ، وأسفرت الحملات عن تحرير 110 محضر إشغال طريق  ، حيث تم رفع كافة الإشغالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية