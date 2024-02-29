رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وكذلك رفع الإعلانات الغير مرخصة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بإستمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات، وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق ، والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة؛لتحقيق الإنضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية، ومحيط المدارس ، والمناطق الحيوية والميادين ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

من جانبها شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملات مكثفة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وكذلك إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة ، من الشوارع والميادين على مستوى المدينة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 20 إعلاناً عشوائياً دون ترخيص ، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، نفذت الوحدة المحلية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ، بمحيط العرفاني لعودة الإنضباط والسيولة المرورية بشوارع المدينة ، وإزالة التعديات على حرم الطريق ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 49 محضرا ، تنوع ما بين ، (إزالة إدارية - محضر إشغال طريق - محضر بائع متجول) ، كما نفذت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي جنوب المدينة ، أسفرت عن تحرير 22 مخالفة ، تنوعت ما بين ، ( إزالة إدارية - محضر إشغال طريق - محضر بائع متجول) ، إلى جانب متابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية ، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق ، وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها لضبط حركة الشارع وإزالة الإشغالات والتعديات ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر إشغال منها، 8 محاضر إشغال بحي غرب المدينة ، وحالتين إشغال بقرية طهنشا ، وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة ، وأسفرت الحملات عن تحرير 110 محضر إشغال طريق ، حيث تم رفع كافة الإشغالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.