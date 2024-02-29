خالد الجندي: الرئيس السيسي لديه قناة اتصال مفتوحة مع الله بفضل ذوي الهمم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه قناة اتصال مفتوحة مع الله سبحانه وتعالى بفضل ذوي الهمم، وأن الكلمات التي نطق بها أمس في احتفالية قادرون باختلاف تشير إلى شعب وقائد مصمم على الطاعة والإيمان واحترام المولى عز وجل.

وأشار، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع اليوم الخميس، على فضائية "dmc"، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي والدولة بالضعفاء والمعاقين هو سبب ما يحدث في البلاد من إنجازات عظيمة، منوها بأن الاحتفاء بالمعاقين أشار إلى أن هناك أسرارا كثيرة تتكشف بسبب إكرام ذوي الهمم.

فيما أوضح الشيخ سيد عبد الباري، دكتور الدراسات الدينية المقارنة بجامعة الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى سمى أصحاب الهمم والفقراء لأنهم رغم ضعفهم وفقرهم وحاجتهم إلا أنهم اعتصموا بالله وتوكلوا عليه ولم يتذمروا ولم يخرجوا عن الشرع ورضوا بقضاء الله تعالى.

وشدد على أن الدولة التي تساعد وتتعاون مع أصحاب العزيمة والإرادة ستحظى بعناية الله تعالى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، احتفالية "قادرون باختصار" الخامسة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن نيفين الحباظي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.