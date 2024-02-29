الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خالد الجندي: الرئيس السيسي لديه قناة اتصال مفتوحة مع الله بفضل ذوي الهمم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه قناة اتصال مفتوحة مع الله سبحانه وتعالى بفضل ذوي الهمم، وأن الكلمات التي نطق بها أمس في احتفالية قادرون باختلاف تشير إلى شعب وقائد مصمم على الطاعة والإيمان واحترام المولى عز وجل. 

وأشار، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع اليوم الخميس، على فضائية "dmc"، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي والدولة بالضعفاء والمعاقين هو سبب ما يحدث في البلاد من إنجازات عظيمة، منوها بأن الاحتفاء بالمعاقين أشار إلى أن هناك أسرارا كثيرة تتكشف بسبب إكرام ذوي الهمم. 

txt

النعماني ومفتي الجمهورية يشاركان طلاب "قادرون باختلاف" في تشجير المقر الجديد لجامعة سوهاج

txt

الزمالك يكرم بطل احتفاليه قادرون باختلاف ويمنحه العضويه العامله

فيما أوضح الشيخ سيد عبد الباري، دكتور الدراسات الدينية المقارنة بجامعة الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى سمى أصحاب الهمم والفقراء لأنهم رغم ضعفهم وفقرهم وحاجتهم إلا أنهم اعتصموا بالله وتوكلوا عليه ولم يتذمروا ولم يخرجوا عن الشرع ورضوا بقضاء الله تعالى. 

وشدد على أن الدولة التي تساعد وتتعاون مع أصحاب العزيمة والإرادة ستحظى بعناية الله تعالى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، احتفالية "قادرون باختصار" الخامسة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن نيفين الحباظي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

مواد متعلقة

أسيوطي يشارك ممثلاً عن الاتحاد العربي للتطوع في احتفالية "قادرون بإختلاف"

الزمالك يكرم بطل احتفاليه قادرون باختلاف ويمنحه العضويه العامله

النعماني ومفتي الجمهورية يشاركان طلاب "قادرون باختلاف" في تشجير المقر الجديد لجامعة سوهاج

مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»: نظرة المجتمع لينا اتغيرت وأصبح لينا وجود

القومي للإعاقة: احتفالية قادرون باختلاف أصبحت تقليدًا سنوي (فيديو)

شبانة يشيد باحتفالية قادرون باختلاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

هاني حتحوت: الرئيس السيسي أدخل الفرحة في قلوب أبطال قادرون باختلاف

اتحاد المعاقين ذهنيًا: دعم الرئيس السيسي لأبطال "قادرون باختلاف" يعكس إنسانيته

الجريدة الورقية