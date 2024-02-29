النعماني ومفتي الجمهورية يشاركان طلاب "قادرون بإختلاف" في تشجير المقر الجديد لجامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه طلاب "قادرون باختلاف" في بدء أعمال زراعة 1000 شجرة بمقر الجامعة الجديد، بالتعاون مع مؤسسة هنجملها، بحضور نواب رئيس الجامعة و رئيس مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامه وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الازهر والكنيسة والطلاب.

وأعرب النعماني عن سعادته بمشاركة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في تلك الفعاليات، مؤكداً علي حرص الجامعة علي حث وتشجيع ابنائها طلاب" قادرون باختلاف " من ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع ومساهمتهم في بناءه وفي الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ايماناً بقدرتهم على تحمل الصعاب والنجاح رغم التحديات، مؤكداً حرص الجامعة واستمرارها فى تنفيذ توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر كحل يساهم في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس الجامعة أنَّ مشاركة الجامعة في مبادرة «هنجملها» يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تتبناه الجامعة، نحو نشر ثقافة الاستدامة البيئية، وزيادة المساحات الخضراء؛ مؤكّداً أنَّ الجامعة حريصة على المشاركة في جميع المبادرات المجتمعية التي تخدم المجتمع وتساعد في الحفاظ على البيئة.

وتوجه النعماني بخالص الشكر لكل القائمين على مبادرة «هنجملها» لجهودهم الحثيثة في العمل على توفير بيئة نظيفة، ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين، والحد من التغيرات المناخية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية؛ لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأضاف المهندس محمد سعيد قبطان رئيس مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامه انه طبقاً للتعاون بين المؤسسة والجامعة سوف يتم زراعه 1000 شجرة من أشجار الليمون والمانجو والتين والزيتون داخل الحرم الجامعي الجديد، موضحاً ان المؤسسة تهدف الي المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء داخل المدن والقري الريفية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.