الكويت تشهد 296 حالة وفاة جراء حوادث المرور في عام 2023

كشفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس أن حوادث المرور تسببت بوقوع 296 حالة وفاة، وقدرت إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجلة في البلاد خلال العام 2023 بنحو تسعة ملايين و120 ألف مخالفة مخالفة، منها نحو ثلاثة ملايين و143 ألف مخالفات مباشرة وخمسة ملايين وستمئة ألف مخالفات غير مباشرة.



وقال رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي العميد نواف الحيان في مؤتمر صحفي لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون للعام 2024، الذي يقام تحت شعار (قيادة بدون هاتف)، إن المؤشرات الإحصائية للمخالفات المرورية للعام 2023 جاءت بواقع أربعة ملايين و294 ألف مخالفة تجاوز للسرعة، فيما بلغت مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء نحو 853 ألف مخالفة، أما مخالفات عدم ربط حزام الأمان فبلغت نحو 370 ألف مخالفة واستخدام الهاتف بلغت نحو 186 ألف مخالفة.

وأضاف الحيان أن المؤشرات الاحصائية للحوادث والوفيات جاءت بواقع 63818 تصادما و 7715 تصادم وإصابة و985 حالة دهس و2132 إنقلاب وإصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الحوادث 296 حالة بانخفاض نسبته 27 بالمئة عن العام 2018 الذي بلغت فيه حالات الوفاة جراء الحوادث 403 حالات.



وأوضح أن المراقبة المرورية تتم عن طريق 242 كاميرا ثابتة وخمس كاميرات متحركة، مبينا أن التحكم بالاشارات الضوئية يتم في حالات الازدحام الشديد أو المواكب الأميرية لتسهيل الحركة على 265 تقاطعا متصلا داخل قسم التحكم المركزي.



وذكر أن رصد مخالفات السرعة عن طريق استخدام 255 كاميرا سرعة ثابتة و 161 كاميرا إشارة ضوئية و18 متحركة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إصابات العين خلال عطلة الأعياد الوطنية العام الحالي انخفضت بنسبة 8ر95 بالمئة مقارنة بالعام 2023 التي بلغت 331 اصابة.



وأعرب عن أمله بأن يحقق أسبوع المرور الخليجي هذا العام الأهداف المرجوة بما يضمن سلامة الجميع من سوء استخدام للهاتف اثناء القيادة، مؤكدا حرص الإدارة العامة للمرور على توعية وتثقيف الجميع من مخاطر استخدام الهاتف اثناء القيادة.

وأشار إلى أهمية رفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق منوها بالجهود التي يبذلها رجال الأمن لاسيما منتسبو إدارة المرور على مدار الساعة لتحقيق الأمن والأمان والحفاظ على حياة الجميع.