الأقصر تشهد حفل تخريج الدفعة الثانية لـ «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

شهد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» فبراير ٢٠٢٤، والذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمكتبة مصر العامة.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري، وإعداد صف ثاني من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل.

يشار إلى أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة بمشاركة نحو ٧٠ شابه وسيدة بمكتبة مصر العامة ويهدف التدريب إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

حضر الحفل الختامي دكتور محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة ونعمة حجاج مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة ، واحمد جمال وامانى طه بأدارة التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب ودكتور طارق مصطفى محاضر بالأكاديمية .