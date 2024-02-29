الجالية المصرية بروسيا تشيد باحتفالية "قادرون باختلاف": السيسي نموذج لجبر الخواطر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء 28-2-2028 احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ولاقت الاحتفالية استحسان كبير من قبل المشاهدين نظرا للروح الجميلة التي يبعثها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هؤلاء الشباب الطامح في النجاح والمعاملة الطيبة والإندماج بوطنهم .

وفي هذا الصدد، أشاد أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، باحتفالية " قادرون باختلاف"، لأنها تعكس حجم الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للأشخاص ذوى الهمم، واتخاذ جميع الاجراءات التى تهدف إلى دمجهم في المجتمع.

وقال العيسوي، في تصريح خاص للوفد، إن ما يفعله الرئيس السيسي مع هؤلاء الأطفال والشباب هو بمثابة "جبر للخواطر" وتأكيدا منه على دعمه ومساندته لهم وإدماجهم بالمجتمع المصري مثلهم مثل الجميع، لافتا أن هذا ما كان يفعله الرسول الكريم ومداواته لكل حزين وطامح، ويجب علينا جميعا أن نتعلم تلك الصفة التي ترفع من شأن صاحبها.

وأكد رئيس الجالية المصرية في روسيا، على أن اهتمام الرئيس السيسي بكل أبناء الوطن دون تمييز لم يسبق من قبل، فهو شديد الحرص والإهتمام بكافة أبناء الوطن لأنه يعي تماما أنهم مستقبل مصر وأمنه في وجه الأعداء خاصة في المستقبل، فهو ينشأ أجيال على احترام الذات والحقوق والتكاتف من أجل الوطن .

وعبر " العيسوي" عن سعادته البالغة بتواجد الرئيس السيسي حول هؤلاء الأطفال واحتضانه لهم، وتعليمهم أهمية التكاتف من أجل حماية الوطن، ووعي هؤلاء الأطفال لما يقوله الرئيس، ورسم صورة مشرفه جميلة أمام العالم عن مصر.