السفير علي المالكي: تبني السياسات الزراعية الذكية يتطلب عمل عربي مشترك

أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن تبني سياسات الزراعة الذكيّة يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك، وتبادل المعرفة والأفكار، كما يتطلب التدريب والتعلم المستمر للمزارعين والعاملين في هذا المجال لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وإدراج تكنولوجيا الاتصال والمعلومات كعامل أساسي للتنمية الزراعة المستدامة، لافتا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون محوراً هاماً خلال السنوات القادمة لتحقيق النمو في مجال الزراعة، وللحد من الفجوة الزراعية والزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل حول دور استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أساليب الزراعة الحديثة ، خلال فاعليات المعرض الدولي للبستنة إكسبو قطر 2023 / 2024، باستضافة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، وتنظيم مشترك بين القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ناقشت الورشة عدة موضوعات منها استخدامات الذكاء الاصطناعي في معرفة حالة المحاصيل، وزيادة إنتاجيتها، التقنيات الحديثة لتطوير سوق الغذاء العربي، رؤية الاتحاد الدولي للاتصالات في تخطيط وتصميم البنية التحتية المعلوماتية في مجال الزراعة الذكية، أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات البيانات الزراعية (تجربة المملكة العربية السعودية) ، أفاق النظم الذكية في تطوير النظم الزراعية، رؤية المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في دعم وتطوير بحوث الزراعة الذكية والدقيقة.

شارك في الورشة عدة جهات من الدول العربية والمنظمات العربية و الدولية والاتحادات العربية منها وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجامعة قطر ومن المنظمات العربية : المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ومن الاتحادات العربية: اتحاد المصارف العربية، الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت وأيضاً المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات.

وعقدت الورشة على مدار يومين من خلال أربع جلسات عمل وهي "تقنيات الزراعة الذكية والدقيقة" و" آفاق التعاون العربي والدولي في استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة الذكية والدقيقة" و" الاتجاهات الحديثة في تطوير بحوث الزراعة الذكية والدقيقة " و"الفرص الاستثمارية والتمويلية لدعم التقنيات الحديثة لمنظومات الزراعة الذكية".

وناقشت الورشة أيضا رؤية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين حول تطبيقات التوائم الرقمية في مجال الزراعة الذكية ، الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي: تطبيقات وتحديات، دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دعم وتطوير بحوث الزراعة الذكية والدقيقة، دور مؤسسات التمويل العربية في دعم تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، دور اتحاد المصارف العربية في دعم التقنيات الحديثة في مجال الزراعة الذكية و أخيرا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية.