شباب ورياضة قنا تنظم ورشة عمل محاكاة لبرلمان الشباب

شاركت إدارة شباب ابوتشت، لمدة يومين الاربعاء والخميس الموافق ٢٨فبراير ٢٠٢٤ و٢٩ فبراير الجاري، في ملتقيات برلمانية والمقامة بمديرية الشباب والرياضة بقنا، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني لبرلمان الشباب .

خلال ورشة عمل محاكاة لبرلمان الشباب، تم عمل ورشة محاكاة لبرلمان الشباب بحضور رأفت صبحي خبير برلماني بمجلس النواب وأعضاء برلمان الشباب لجميع الادارات.

واستعرض خلال حديثه دور عمل الرئيس والوكلين وأمين السر، وتم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من الاعضاء من اللجان والبيانات العاجلة المقدمة أيضا .

وأكد محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتدريبهم علي حقهم الدستوري وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

وقال محسن الجعفري مدير الادارة العامة للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة علي ان مراكز الشباب هي النواة الحقيقة لثقل الشباب بالعملية الانتخابية.

واشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز الشباب وأهميتها في تقديم افضل خدمة للشباب. و أشار احمد عيسي هريدي وكيل الإدارة علي ممارسة هذه الادوات من خلال الاطر القانونية والشرعية.

وثمن رجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة والبرلمان والتعليم المدني بالإدارة علي أهمية بناء الشباب والتدريب واكسابهم خبرات ودورات لرفع الوازع السياسي وطرق الأبواب الشرعية.

وفي نهاية الورشة تم أخذ الصور التذكارية وكل الشكر الي الاستاذ احمد زين مدير نزل قنا علي الإعداد والتجهيز والتنظيم والعاملين بالنزل.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومحمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا والاستاذ أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت.