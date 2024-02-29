وكيل صحة القليوبية يطمئن على تقديم الخدمات الطبية بمركز عثمان

أجري الدكور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة، جولة مرورية مفاجئة على مركز طبي عثمان التابع لادارة شبرا غرب، وتم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

ولاحظ وكيل وزارة الصحة، أثناء المرور تواجد بعض الباعه الجائلين أمام مدخل المركز وتم التواصل مع مجلس المدينه في الحال وابلاغهم بسرعة اخلاء المكان تيسيرا علي المترددين من المرضي.

وأكد وكيل الوزارة علي مدير الادارة الصحية الذي حضر أثناء المرور علي ضرورة تفعيل حركة الملفات، ورفع نسبة مؤشرات الأداء بالمبادرات الرئاسية

ووجه بضرورة عمل جدول معلن للعيادات المسائية التخصصية، كما أوصي بسرعة اصلاح لافتة المركز ، وتهذيب الأشجار بالفناء.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية.