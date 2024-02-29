مركز شباب أبو حمودي بقنا ينظم ندوة عن البرلمان

نظم مركز شباب ابوحمودي التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، ندوة عن البرلمان ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي ثقل الطلائع علي العملية الانتخابية، و العمل في رفع الوعي الثقافي السياسي .

ولفت أحمد عيسى هريدي وكيل الإدارة، إلى أهمية تنشئة الطلائع وفهمهم الصحيح بالسلطات، فيما تحدث رجب عبداللاه محمد رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة علي زيادة الثقافة والعمل علي التوسع في زيادة الوعي بالعملية الانتخابية.

وأوضح أحمد عبدالحميد، محاضر الندوة علي تدريب الطلائع علي العملية الانتخابية وخلق جيل واعي.

وقالت أمل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابوحمودي، أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة النشاط بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع. يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومحمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و أنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.