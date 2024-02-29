اختفاء كيت ميدلتون يسبب عاصفة من التساؤلات والجدل| هل دخلت في غيبوبة؟

تصدر اسم الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير ويليام، محركات البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار تقارير صحفية حول مرضها الغامض واختفائها عن الأنظار لمدة شهرين.

كيت ميدلتون

أشارت بعض التقارير التي تداولها موقع نيويورك تايمز، إلى أن الأميرة كيت ميدلتون لم تظهر علنًا منذ دخولها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن، مما دفع الجماهير ومنصات التواصل الاجتماعي للتساؤل حول سبب اختفائها عن الأنظار، خاصة أنها كانت شديدة الحرص على الظهور بشكل مستمر في أي مناسبة

كيت ميدلتون

تفاصيل الحالة الصحية للأميرة كيت ميدلتون

أعلن قصر كنسينجتون، أن الأميرة كيت ميدلتون قد أجرت جراحة في 17 يناير الماضي، وظلت في المستشفى لمدة 14 يومًا، مشيرين إلى أن الأميرة البالغة من العمر 42 عامًا تتعافى بشكل جيد.

وسرعان ما انتشرت الشائعات حول طبيعة مرضها واختفائها الملحوظ، حيث انتشرت تقارير صحفية في مواقع إسبانية تكشف أن عدم ظهور الأميرة كيت ميدلتون حتى الآن، هو بسبب دخولها في غيبوبة بعد إجرائها العملية الجراحية، مستندة إلى أنها لم تطمئن الجماهير بحالتها الصحة كما جرت العادة.

كيت ميدلتون

خاصة أن يوم دخولها المستشفي صادف نفس اليوم الذي أعلنت فيه العائلة المالكة أن الملك تشارلز الثالث البالغ من العمر 75 عامًا، سيتلقى علاج تضخم البروستاتا في الأسبوع التالي، وعلى الرغم من أن الملك استأنف مهامه جزئيًا وتم التقاط صورة له مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.

كيت ميدلتون والملك تشارلز

وكشفت الصحيفة أن مصدرا طبيا بداخل المستشفى أكد لهم أن أميرة ويلز دخلت في غيبوبة بعد العملية، إلا أن قصر كنسينجتون قد نفي تمامًا في بيان رسمي كل ما ورد في الصحيفة الإسبانية مؤكدا أن الأميرة كيت ميدلتون متواجدة مع أطفالها في القصر، وحالتها الصحية في تحسن.

قصر كنسينجتون يكشف تطورات الحالة الصحية للأميرة كيت ميدلتون

أصدر قصر كنسينجتون بيان رسمي يوم الثلاثاء 27 فبراير قال فيه إن كيت، التي تبلغ من العمر 42 عاما، لا تزال في حالة جيدة، وذلك بعد غياب زوجها الأمير ويليام عن حضور النصب التذكاري لملك اليونان الراحل قسطنطين في قلعة وندسور وانسحابه فجأة بسبب مسألة شخصية.