إنطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقنا

انطلقت اليوم الخميس، بمدينة نجع حمادي شمال قنا، أولي فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، في 4 قاعات كبري، بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وإشراف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وتنظيم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وفريق عمل مكبر مكون من رؤساء أقسام العلاقات العامة والإعلام، والامن، والتطوير التكنولوجي، والإحصاء، ومديري التعليم الابتدائي، و الإعدادي، والثانوي، ومديري المدارس الثانوية العامة، ومديري المدارس الإعدادية ببندر نجع حمادي.

وأكد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن القوافل التعليمية التي جري تنظيمها اليوم الخميس، استفاد منها أكثر من 4000 طالب وطالبة، غالبيتهم من طلاب الإدارة التعليمية بنجع حمادي، وعدد من طلاب المدارس بإدارات دشنا ، والوقف ، وفرشوط وأبو تشت التعليمية.

وأضاف " وزيري " أن القوافل التعليمية بنجع حمادي، جري تنفيذ فعالياتها في 4 قاعات كبري، خصصت قاعة نقابة المعلمين بنجع حمادي، لطلاب الشهادة الإعدادية حيث جري شرح مادتي اللغة العربية، والعلوم، بينما خصصت قاعة لازورد بشارع 15 مايو بمدينة نجع حمادي، لشرح مواد الأحياء واللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية " علوم " وخصصت قاعة نجع حمادي الزراعية، لشرح مواد الأحياء والجيولوجيا، كما جري تخصيص مسرح مدرسة نجع حمادي الصناعية، لشرح مادة الرياضة لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة، وسط إقبال كثيف من الطلاب والطالبات بالشهادتين الإعدادية، والثانوية العامة.

وتابع مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن القوافل التعليمية بنجع حمادي، كانت اليوم بمثابة عرس تعليمي، سادته أجواء الفرح والسرور من جانب الطلاب والطالبات الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بتنظيم مثل هذه القوافل التعليمية، مشيرا إلى أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، قدمت لنخبة خبراء المواد الدراسية شهادات التقدير، عرفانا بجهودهم في تنفيذ هذه القوافل التعليمية بنجع حمادي.

من جانبهم أشاد طلاب وطالبات الشهادتبن الإعدادية، والثانوية العامة، بتنظيم هذه القوافل التعليمية، التي قدمت خلالها مادة علمية متميزة علي يد نخبة من خبراء المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، مطالبين بتكرار تنظيم مثل هذه القوافل التعليمية، كما أشادوا بحسن التنظيم والتجهيز لانعقاد القوافل التعليمية.

شهد فعاليات القوافل التعليمية بنجع حمادي، صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتور وائل سيد عبد الرحيم مدير عام التعليم العام، وعبد المنعم أحمد محمد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، وطارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية، وعبد الرسول سعد مدير عام إدارة فرشوط التعليمية، وربيع دنقل مدير عام ادارة الوقف التعليمية، وأبو الوفاء عبد السلام وكيل إدارة الوقف التعليمية.