ضبط 3 طن مواد غذائية فاسدة بدمياط

أعلن الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن تنفيذ حملات مكثفة لضبط الأسواق تنفيذا لخطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان، والتي استهدفت عددا من الأسواق داخل المحافظة وكذلك المحال التجارية.

وأكد أن الحملات قامت بالمرور 130 منشاة غذائية متنوعة منها 70 منشاة تدار بدون ترخيص وعدد 8 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها



ولفت إلى أنه تم تحرير 152محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة كما تم ضبط 2 طن ونصف تمر نصف جاف مجهول المصدر ومنتجات البان غير مطابقة للمواصفات القياسية ومتغيرة الخواص الطبيعيه وتم اعدام 623كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى كما تم سحب 29عينة متنوعة تتعلق بالمناسبة لفحصها للصلاحية والحملات مستمرة حتى نهاية شهر رمضان ، فضلا عن ضبط كميات من زيوت الطعام الفاسد بلغت 140 لتر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 134 مخالفة تموينية متنوعة ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وكذلك عدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما قامت الحملة بإصدار قرارات غلق إداري لأكثر من 8 محال تجارية لخطورتها على الصحة العامة، بينما تم ضبط 56 محل تجاري مخالف لشروط التشغيل.

ومن جانبه أشار عبد الجواد، إلي استمرار تلك الحملات بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم التنسيق بين مديرية الصحة وباقي الجهات المعنية لتنظيم الحملات الانضماميه لضبط الاسواق داخل دمياط، مؤكدا وجود خطة عمل شاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من السلع المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي

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