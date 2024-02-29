أسيوطي يشارك ممثلاً عن الاتحاد العربي للتطوع في احتفالية "قادرون بإختلاف"

شارك الاتحاد العربي للتطوع ممثلا فى ابن محافظة أسيوط عقيل اسماعيل عقيل المنسق العام للاتحاد بمصر، فى فعاليات النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا ، والشباب والرياضة،والتضامن الاجتماعي ، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وقدم الاتحاد العربي للتطوع، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل واللامحدود للأشخاص "قادرن باختلاف" خاصة بعد قراره تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" ما يدل على حرص الرئيس الشديد علي توفير حياة كريمة لجموع المواطنين بصفة عامة ولذوي الإعاقة بصفة خاصة .

وقال عقيل ـ ابن أسيوط ـ أن اهتمام الرئيس بالاشخاص " قادرون بإختلاف" يحقق اسمي معاني الإنسانية وان الدولة تعمل على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في جميع المجالات، من خلال توفير جميع الخدمات التي تضمن تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وتحقيق أحلامهم.