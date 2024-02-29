وكيل تعليم الغربية يشهد بطولة المدارس الخاصة لكرة القدم

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، فعاليات بطولة المدارس الخاصة لكرةالقدم بنين، وكرة اليد للبنات، والتي اقيمت علي ملاعب مدارس العهد الحديث الخاصة[ لغات_عربي] بحضور الاستاذ ابراهيم هلهل مدير مدرسة العهد الحديث ثابت جرجس مدير مدرسة الفرير، وفتحي بندق ممثل لاصحاب المدارس الخاصة، محمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية.



وشارك في البطولة مدرسة العهد الحديث الخاصة مدرسة العهد الحديث الخاصة للغات، مدرسة الفرير، مدرسة طلعت حرب الخاصة، مدرسة كوين أوف بيس مدرسة جلورى البريطانية، واسفرت البطولة عن فوز فريق مدرسة العهد الحديث عربي وفريق مدرسة الفرير الخاصة ببطولة كرة القدم، وفوز فريق مدرسة العهد الحديث للغات، وفريق مدرسة العهد الحديث عربي بالمباراة النهائية لكرة اليد.

وهنأ وكيل الوزارة الفرق الفائزة، متنميا لهم دوام التوفيق والنجاح كما قدم التهنئة لمشرفي الفرق وهيئة الاشراف

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،