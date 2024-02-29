ندوة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظة قنا

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى برنامج ملتقيات برلمانية لأعضاء برلمان الشباب، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والأستاذة الدكتورة إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والاستاذ حمادة عرفه مدير عام مديرية الشباب والرياضة بقنا، وتوجيهات رندا البيطار مدير عام إدارة البرلمان بالوزارة، وبحضور محسن الجعفري مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية والعاملين بالإدارة، حيث تم تنفيذ فاعليات ملتقيات برلمانية لأعضاء برلمان الشباب.

وحاضر باللقاء الدكتور رأفت صبحى الخبير البرلمانى بمجلس النواب ووكيل الوزارة ورئيس إدارة تدريب النواب وقام محمد عبدالرحيم عرفه وكيل الوزارة باستقبال الدكتور رأفت صبحى فور وصوله من القاهرة بمكتبه، متمنياً له قضاء وقت ممتع مع شباب برلمان قنا.

تناول اللقاء عرض لادوات الرقابة البرلمانية ومنها طلب الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة التي يستخدمها النائب، و القوانين المنظمة لمجلس النواب واللائحة الداخلية. وتناول اليوم الثاني ورش عمل وعمل محاكاة لجلسة برلمانية من قبل خلال أعضاء برلمان الشباب بمحافظة قنا، وفى نهاية التدريب والتقاط الصور التذكارية أثنى الدكتور رأفت صبحى على ما قدمه شباب برلمان قنا من جهد وتنافس خلال ورش العمل.