عمر طاهر يتعاقد على برنامج جديد في رمضان 2024

تعاقد الشاعر عمر طاهر، على برنامج جديد يذاع عبر إحدى المحطات الإذاعية ضمن الخريطة الرمضانية لعام 2024 .

ونشرت المحطة الإذاعية على حسابها عبر فيسبوك صور توثق التعاقد مع الكاتب عمر طاهر بحضور عايدة سعودي مديرة المحطة.

وعبرت عايدة سعودي في تصريحات لها عن سعادتها وترحيب أسرة الراديو بالتعاقد مع الكاتب عمر طاهر، موضحة أن البرنامج فكرته ستكون مفاجأة وشيقة للمستمعين.

آخر تصريحات عمر طاهر في راديو إنرجي

حل الكاتب عمر طاهر، ضيفاً مع عايدة سعودي في برنامج "مكلمخانة"، في وقت سابق، وتحدث عن أول أغنية كتبها في مشواره وهي "حبيبي الأولاني".

وكشف عمر طاهر كواليس كتابة أغنية "حبيبي الأولاني" قائلا: "كانت أول غنوة كتبتها في حياتي، كان بقالي 7 سنين بكتب ومحدش بيشتري مني وقررت إني هقفل الموضوع ده".

واستطرد عمر طاهر قائلا:" قعدت مع ناس صحابي بالصدفة وجه رامي صبري وقال معايا لحن وعاوز حد يكتب له اغنية.. وقعدت كتبتها في 5 دقايق".