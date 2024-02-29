رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي بإحدى وحدات المنطقة الغربية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذى يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنفيذ للمشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب والتقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة وما وصل إليه القوات من مستوى راقٍ في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية .

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المخططة ، وفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التي أظهرت القدرة على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة كافة التغيـرات أثنـاء إدارة المشروع .

وفى نهاية المشروع نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركين بالمشروع، مؤكدا على أهمية الاستفادة من النظم التدريبية المتطورة التى وفرتها القيادة العامة للقوات المسلحة مما يسهم في الارتقاء بمعدلات الأداء وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة القتالية ،حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.