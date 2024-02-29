المنشاوي: جامعة أسيوط تسلط الضوء على النماذج المشرفة وتفتح المجال للمنافسة

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب الفائزين في مهرجان الشروق الدولي؛ لإبداع طلاب الإعلام في دورته الثامنة لعام ٢٠٢٤ بدار الأوبرا المصرية، والذي شهد مشاركة (41) جامعة منهم (17) جامعة مصرية حكومية، و(20) جامعة مصرية خاصة، و(4) جامعات عربية، وشارك فيه أكثر من (180) عملًا في مختلف فنون الإعلام، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية، والدولية، وتأهيلهم؛ للفوز وإحراز مراكز متقدمة.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن طلاب جامعة أسيوط يقدمون نماذج مشرفة في جميع المسابقات، والمحافل على كل المستويات سواء المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية، لافتًا إلى أن اشتراك الطلاب في هذه النوعية من المسابقات يُتيح أمامهم فرص العمل بالمؤسسات الإعلامية، مؤكدًا أن جامعة أسيوط؛ تحرص على تقديم الدعم الكامل لطلابها؛ بما ينعكس على تميزهم في مختلف المجالات، ويسهم في تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في تقديم مواطن مؤهل؛ للمشاركة الفعالة في تنمية مجتمعه، وبناء الجمهورية الجديدة.

كما هنأ رئيس جامعة أسيوط، الدكتورة شريهان محمد توفيق المدرس بقسم الإعلام، لفوز كتابها بجائزة أفضل كتاب في العلوم الإنسانية تخصص الإعلام الجديد، ضمن جوائز المعرض الدولي للكتاب في دورته ال55، وعنوانه: "الإعلام الرقمي. . تشريعات وأخلاقيات النشر"، مناصفة مع الدكتورة شيرين كدواني حاصلة على الدكتوراة في الصحافة الرقمية من كلية الآداب- جامعة أسيوط، مؤكدا أن جامعة أسيوط تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتم إهداء نسخة من الكتاب للدكتور احمد المنشاوي رئيس الجامعة.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى نائبرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كليةالآداب، عن اعتزازه وفخره بطلاب وأساتذة وباحثي قسم الاعلام جامعة أسيوط لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من الجوائز، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد.

كما أعربت الدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة؛ عن سعادتها بهذا الفوز، مؤكدًه أن هذا الفوز هو ترجمة حقيقية؛ للدعم المستمر من إدارة الجامعة، وجهود طلاب القسم، وجهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم، في العمل الدائم على رفع مستوى أداء الطلاب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ والدكتور خالد سلامه وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، حيث يضم فريق الصحافة بالقسم، والفائز بالجائزة الدكتورة ماجدة محمد عبد الباقي، والدكتورة دعاء غانم، والدكتور عبداللاه خليفة، والأستاذة رضوى عبده، والأستاذة هدير أيمن، والأستاذة هدير محمد، ويضم الفريق الطلابي؛ أيمن عبدالمنعم، ومصطفى عبدالفضيل، وأحمد نصر، وعز الدين عبدالفتاح، متمنية لهم المزيد من النجاح التقدم، وتحقيق أفضل النتائج، وحصاد المراكز المتقدمة.

يذكر أن المهرجان؛ يقام تحت رعاية الأستاذة ياسمين خميس، والأستاذة فريدة خميس، بحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، وتم اختيار الفنانة القديرة صفية العمري شخصية المهرجان لهذا العام، وتشكلت لجان تحكيم الأعمال المشاركة في المهرجان من مجموعة متميزة من الصحفيين، والإعلاميين، منهم: الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، والكاتب الصحفي محمد الغيطي، والمخرج شكري أبو عميرة، والإعلامية فريدة الزمر، والإعلامي خالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى، والمخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج أحمد صقر، ود. إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما، ومخرجة الرسوم المتحركة، والأستاذة شويكار خليفة مستشار رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة للرسوم المتحركة والجرافيك سابقاً، ود. لمياء محمود رئيس اللجنة الدائمة للإذاعة باتحاد الإذاعات العربية ورئيس صوت العرب السابق، بالإضافة إلى الأستاذ هيثم البيطار مدير إدارة الإخراج بشبكة قنوات cbc ، والمخرج عمرو عابدين رئيس قناة نايل دراما.