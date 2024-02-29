بنك الإمارات يفتتح أول فروعه بمدينة قنا

افتتح، اليوم الخميس، بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، أول فروعه بمحافظة قنا، وأُختير الفرع الأول بمدينة قنا.

وحضر الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، افتتاح فرع بنك الإمارات دبي الوطني–مصر بمدينة قنا.

إطلع نائب محافظ قنا، علي أقسام الفرع واستمع إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء.

ولفت إلى أهمية زيادة عدد فروع المؤسسات المصرفية بالمحافظة ومنها افتتاح الفرع الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني–مصر ، والذى يساهم فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

الذى يهدف الى تلبية جميع احتياجات المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، ويتيح لعملائه خدمات التمويل من خلال فروع البنوك التى يتعامل معها والمنتشرة بمدن ومركز المحافظة.

وتوقع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الفرع المصرفى ، سيساهم فى زيادة فرص جذب الاستثمار، وتسهيل المعاملات المصرفية للعملاء، ويعد فرصة لتدريب طلاب وخريجى كلية التجارة بجامعة جنوب الوادى.

وقال إن الجامعة ستقدم الدعوة لفرع البنك لحضور فعاليات الملتقى التوظيفى الذى تنظمة الجامعة سنويا لخلق فرص عمل لشباب الجامعة من الخريجين.

خدمات البنك المُتوقعة:

وأبرز عمرو الشافعي رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني–مصر، أن افتتاح فرع قنا يأتي في إطار سعي البنك لخدمة مجموعة أوسع من العملاء لتقديم المشورة والمساندة الفنية وتنمية قاعدة عملائه.

من خلال تقديم مجموعة من الخدمات لقطاع ( الخدمات المصرفية المتميزة، والتى تتميز بانها تتماشى مع احتياجات العملاء ، بالاضافة الى دعم خطط الدولة في تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم تجزئة مصرفية فريدة لمزيد من العملاء بما يخدم الاقتصاد المصري.

حضر الافتتاح، النائب العمدة مبارك، والنائب محمد الجبلاوى، والنائبة حنان عبد المنعم عوض، أعضاء مجلس النواب وعمر الشافعى رئيس مجلس الإدارة، ومصطفي رمزي مدير التجزئة المصرفية.

وإيهاب كوسبر مدير شبكة الفروع، وعصام هيكل مدير ادارة كبار العملاء ووليد فرغلى المدير الإقليمي لمنطقة الصعيد والبحر الاحمر والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وفوزى رضوان مدير عام المنطقة الحرة ومحمد جبلاوى مدير عام الفرع.