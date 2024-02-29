دبلوماسي: توقيت زيارة رئيس السيادة السوداني لمصر مهم للغاية

أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان لمصر اليوم.

وقال بيومي خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن توقيت زيارة البرهان لمصر هام للغاية لكلا البلدين.

وأشار إلى أن دولة السودان الشمالية والجنوبية مهددة بمزيد من الانقسامات، بسبب وجود آفة الانحياز للقبلية والأحزاب.

وواصل بيومي أن مصر تنظر إلى غاية واحدة، هو أننا ننتمي لقارة واحدة، لافتا أن انقسامات الجيش في السودان ما بين جيش رئيسي وجيش تدخل سريع، يهدد وحدة الدولة، وبالتالي هي بحاجة قصوى للتعاون مع الدولة المصرية، حتى تكون ضامنا لعودة وحدة السودان تحت راية واحدة.

وأكمل أن مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن سوداني لا يشعرون بأي غربة، مشيرا أن ما حدث في دولة سوريا التي أصبح بها جيوش أمريكية وفرنسية حتى إسرائيل هو ما نخشى حدوثه في دولة السودان، مواصلا: «الحل لا يأتي من أبناء البلد نفسه، بل يفرض الطرف الخارجي والأجنبي الحل الذي يناسبه، وربما لا ينفذ وحدة الدولة».