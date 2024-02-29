تجارية سوهاج تنظم اجتماعا موسعا لسيدات الأعمال لمناقشة برامج التمكين الاقتصادي للمرأة

عقدت غرفة سوهاج التجارية إجتماع موسع للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا وأعضاء مجلس إدارة الغرفة و ريم صيام وعدد من رؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية علي مستوي المحافظات.



وناقش الإجتماع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأه، كما تناول مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي والتجاري بالمحافظه ووضع الآليات والحلول بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج واللحاق بقاطرة التنمية.

وشارك في الحضور رئيس الغرفة التجارية بقنا أمير عبد السلام، ويحيي محمد رئيس تجارية الأقصر وعدد من أعضاء الغرفتين ورشا اسحاق عضو مجلس الشيوخ وعضو المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بسوهاج.

ومن جانبه، قال أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن محافظة سوهاج من المحافظات التي تمتلك سوق واعد للاستثمار الزراعي حيث تعد من أكبر الأسواق التي تمتلك بضائع تستطيع التصدير للمحافظات الأخري لكثير من السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن محافظة سوهاج تمتلك 4 مناطق صناعية أيضا.



وأضاف أبو الوفا، خلال كلمته بالملتقي، أن محافظة سوهاج من المحافظات الرائدة في قطاع الزراعة وتتميز بجوده منتجاتها حيث تعد من أفضل المحافظات في إنتاج اللحوم وغيرها.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الغرفة التجارية هي حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذيه في الدولة، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي قبلة الحياه وهي مشروع صفقة رأس الحكمة التي تساهم في ضبط الأسواق وتقليل الضغط على الدولار وتدبير العملة وتقليل الأسعار خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر رمضان مشيداً بالدور الذي تدير بيه الدولة الملف الاقتصادي بشكل احترافي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد أبو الوفا، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية، كما ستشهد الأسواق نوعاً من الاستقرار الملحوظ بفضل جهود الدولة في العمل على حل أزمة الدولار وتدبير العملة.

وعلي صعيد آخر، أكد أبو الوفا، علي أهمية الدور الذي يقدمه مجلس سيدات الأعمال ودور المرأة في المجتمع، مؤكداً أن مجتمع سوهاج أصبح من المجتمعات المنفتحه التي تعطي للمرأة دور رائد في مجتمع الأعمال بكل ثقة واعتزاز، لافتاً إلى أن الغرفة التجارية واتحاد الغرف ككل يسير على خطي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المرأة حيث شهدت سنوات ولايتي الرئيس طفرة حقيقية في وضع المرأة داخل المجتمع عبرت عنها أرقام حقيقية تعكس بشكل إحصائي ما بلغته من تمكين وتولي المناصب القيادية في الدولة.



وتابع أبو الوفا، ناقلا لهم رسالة اللواء محافظ سوهاج، " سوهاج تفتح يدها لهم وتقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمه لمشروعاتهم سواء فى المناطق الصناعيه أو أى منطقه أخرى بالمحافظة.

ولفت أبو الوفا، أنه تم الاتفاق مع مريم الضبع عضو المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة الإسكندرية علي انشاء مدراس مهنية متخصصة بالتدريب المهني والصناعي بمحافظة سوهاج خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بسوهاج .

في نفس السياق أعربت ريم صيام، رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية عن إمتنانها لدعوة الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة معالي النائب خالد أبو الوفا للمجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال بالمحافظات ، كما أثنت علي نشاط المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة سوهاج برئاسة جيهان ربيع مؤكدة دعمها الكامل له منذ تدشينه في أبريل 2017 .

وأشارت ريم أن غرفة سوهاج كان لها السبق في تشكيل أول مجلس إقتصادي لصاحبات السجلات التجارية في صعيد مصر ، كما أن دعوة غرفة سوهاج جائت لتتوج الجهود التي قامت بها المجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال بالغرف التجارية خلال السنوات الماضية على المستوى المحلي و الدولي من أجل تعزيز دور صاحبات السجلات في السوق التجارى .

ومن جانبها، أثنت جيهان، ربيع عضو مجلس ادارة الغرفه التجاريه بسوهاج ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالمجلس وَوجهت الشكر للمجلس على الدعم الذى يقدمه لها لنجاح المجلس سواء بتنظيم دورات تدريبيه فى مجالات ريادة الأعمال وتمكين المرأه .

وأكدت ربيع، أن المرأه السوهاجية لديها الكثير لتقدمه للمجتمع كما أنها حريصة على تواجدها داخل مجتمع الأعمال بقوه خلال الفترة المقبلة.

شارك بالحضور أيضا رؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالمحافظات، منهم الهام عبد العزيز عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية التجارية ورئيس مجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية، وعضو مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، وسناء نصر عضو المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالشرقية، نشوي جمال عضو مجلس سيدات أعمال اسكندرية، إيمان منير، عضو مجلس أعمال سيدات اسكندرية، مني الصحن عضو المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالإسكندرية، دعاء قنديل رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة البحيره، ناهد وشاحي، رئيس مجلس سيدات أعمال قنا.