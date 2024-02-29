الخميس 29 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشيخ محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيدة عائشة

الشيخ محمود التهامي
الشيخ محمود التهامي

يقوم الشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين بإحياء الليلة الختامية لمولد السيدة عائشة رضى الله عنها، اليوم الخميس، بمركز شباب الإمامين والتونسي بمنطقة وسط القاهرة.

المدائح النبوية

وتوافد المئات من المحبين من محافظات الجمهورية لإحياء الاحتفال بالمولد، فيما تقام المدائح النبوية والأمسيات الدينية بمسجد السيدة عائشة.

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الليلة.. محمود التهامي يعود بالإنشاد في مولد السيدة زينب

ويبدأ الحفل المنتظر في تمام الساعة التاسعة مساء.
يأتي ذلك برعاية مؤسسة مودة "مساجد آل البيت تنمية وتطوير" برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعه وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

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غدًا.. محمود التهامي يعود بالإنشاد في مولد السيدة زينب

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