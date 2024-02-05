الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

غدًا.. محمود التهامي يعود بالإنشاد في مولد السيدة زينب

الشيخ محمود التهامي
الشيخ محمود التهامي

تحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، مساء غدًا الثلاثاء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضي الله عنها بمركز شباب السيدة زينب، بعد غياب طال لأكثر من خمس سنوات ومنع إقامة الموالد بمحافظة القاهرة من بداية تداعيات كورونا.

مشايخ الطرق الصوفية 

وذلك بعدما حصل على الموافقات الأمنية والمصنفات الفنية والمجلس الأعلي للثقافة، برعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة فضيلة الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ عموم مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.

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دعاء لحفظ اللسان من الغيبة والنميمة

ويشار إلى أن مؤسسة بيت الإنشاد، ستقوم بالتجهيزات الفنية واللوجستية والتعامل و التنظيم والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة ومع الجهات المختصة على أعلى مستوي ورؤية جديدة لإحياء الموالد والمناسبات الدينية في الإحتفالات بموالد آل البيت للترويج للثقافة المصرية الأصيلة والسياحة الدينية بمصر والتعاون بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية.

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دعاء لحفظ اللسان من الغيبة والنميمة

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