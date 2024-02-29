6 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار مخفضة بمنافذ وزارة الزراعة

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على والمنافذ والمعارض، أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا تحقق رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

منافذ ثابته ومتحركة

وأشار إلى أن الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبري استعداد لشهر رمضان المبارك وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري.



مبادرة خير مزارعنا لاهالينا

وأضاف صالح أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا أعلنت عن اسعار بعض المنتجات والسلع على النحو كالاتي:

كيلو اللحوم البلدي 300ج وكيلو الارز 30 جنيه.

كيلو الزيت 65 جنيه.

البطاطس ال 5 كيلو 30 جنيه.

البرتقال ال 2 كيلو 15 جنيه.

المكرونة 10 جنية وزن 400 جرام.

السمك البلطي درجه أولى 70 جنيه.

الدواجن الفريش 110 جنية لوزن كيلو.